Пьяный водитель стал причиной ДТП с девятью пострадавшими в Ярославской области

ЧП произошло в Любимском районе на трассе Пречистое - Любим – Буй в воскресенье, 16 июля.

Нетрезвый водитель находился за рулем автомашины Ford Focus. Он не справился с управлением, в результате чего машина на полном ходу съехала с трассы в кювет.

«В результате ДТП пострадали девять человек. С травмами в лечебное учреждение госпитализированы семеро пассажиров», - заявила пресс-служба регионального УМВД.

В больницу попал и сам горе-водитель. Среди пострадавших – парни и девушки в возрасте от 17 до 26 лет. Еще одной девушке оказали необходимую помощь, а затем отпустили амбулаторно долечиваться.