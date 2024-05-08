Пьяный житель столицы поджег женщину во время свидания, облив ее горючим

Пьяный мужчина в Москве поджег женщину во время свидания, облив ее грудь горючим во время романтического вечера. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что трагедия произошла в районе Кунцево.

По словам мужчины, женщина приехала к нему в квартиру, изначально они мило разговаривали и выпивали алкоголь. Однако надежды мужчины на продолжение вечера не сбылись, опьяневшему кавалеру не понравился отказ женщины, поэтому он решил ее сжечь.

Отмечается, что раздосадованный кавалер схватил бутылку спирта, выплеснул содержимое на грудь гостьи и поджег, пока она не успела сообразить, что произошло. Женщина пыталась сбить пламя руками. У пострадавшей зафиксированы ожоги груди и правой руки третьей степени. Она написала заявление на мужчину в полицию. В настоящее время проводится проверка.