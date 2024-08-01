Сразу пять автомобилей столкнулись в Балашихе, сообщили в ГУ МВД России по Московской области. В результате ДТП погиб один человек. На месте аварии работают сотрудники полиции региона.

Инцидент произошел в четверг на двадцать седьмом километре трассы М-7 «Волга». Согласно предварительным данным, на участке столкнулись пять транспортных средств, которые следовали в попутном направлении в сторону Москвы.

В результате случившегося погиб один человек. Еще три человека получили травмы и были госпитализированы.

Движение на участке пока затруднено. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и заранее выбирать пути объезда.