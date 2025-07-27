Пять бутылок бензина и зажигалки: раскрыты шокирующие подробности теракта в «Крокус Сити Холле»

Исполнители теракта в «Крокус сити холле» принесли с собой пять бутылок с бензином, разлили его подожгли с помощью газовых зажигалок.

В результате возникло пять очагов пожара и две точки горения. Вспыхнул пожар, уничтоживший концертный зал, и ставший причиной гибели людей.

Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

Напомним, террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года.

В тот вечер нападавшие начали стрелять из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Жертвами теракта стали 147 человек, 336 человек получили травмы, еще трое пропали без вести.

Ранее сообщалось о том, что исполнители теракта в «Крокусе» купили перед нападением новые смартфоны и ножи.