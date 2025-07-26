ТАСС: исполнители теракта в «Крокусе» купили перед нападением новые смартфоны и ножи

В материалах дела, предоставленных ТАСС, сообщается, что лица, совершившие террористический акт в «Крокус Сити Холле», перед нападением приобрели четыре новых мобильных телефона и кухонные ножи.

Согласно полученным агентством документам, за день до теракта, 21 марта 2024 года, по приказу, полученному от человека, скрывающегося под псевдонимом Сайфулло, исполнители теракта избавились от своих мобильных телефонов.

«В тот же день Фаридуни по указанию Сайфулло приобрел... четыре мобильных телефона и четыре ножа бытового назначения», — отмечается в материалах дела.

22 марта 2024 года в торговом центре «Крокус» произошло трагическое событие. Четверо вооруженных злоумышленников проникли в помещение перед началом концерта группы «Пикник», после чего открыли огонь и подожгли здание. Затем они скрылись с места происшествия.

Этот теракт в Московской области стал самым масштабным в истории России после захвата школы в Беслане в 2004 году. В результате атаки погибли 145 человек, а около 700 посетителей концертного зала получили ранения.

Ранее сообщалось, что в ходе цифровой обработки установлена внешность всех виновных в теракте в «Крокусе».