Пять часов после вылета: как сбой в системе позволил охраннику сбежать в Узбекистан после смерти в «Сити Молле»

Охранник, подозреваемый в причастности к смерти посетителя в ТРК «Сити Молл» в Петербурге, покинул Россию. Как стало известно « Фонтанке », 32-летний иностранец, сбежавший через черный ход после инцидента, 22 января сел на один из рейсов авиакомпании Uzbekistan Airways, вылетающих из аэропорта Пулково в Узбекистан. Днем 23 января стало известно, что его целью стали Самарканд или Ташкент.

По данным издания, правоохранительные органы знали о личности подозреваемого и внесли его в специальный список («сторожевой банк») для контроля при покупке билетов. Однако в системе межведомственного взаимодействия произошел сбой.

Как сообщает «Фонтанка», авиакомпания с опозданием уведомила Министерство транспорта, а оттуда информация слишком поздно поступила в Главное управление МВД. В результате полиция узнала о том, что подозреваемый сел на борт самолета, лишь спустя примерно пять часов после его вылета. По данному факту прокуратура уже начала проверку для выяснения причин произошедшего.