Пять человек погибли во время взрыва и пожара на пороховом заводе в Тамбовской области

Инцидент произошел еще вчера и был очень быстро ликвидирован. Но он привел к гибели пятерых людей.

Стали известны подробности ЧП, которое случилось в городе Котовске. Там днем 20 июня произошел взрыв с последующим возгоранием на предприятии, которое производит порох. Причиной взрыва назвали человеческий фактор, версию теракта правоохранители уже отвергли.

«Пострадали 18 человек, пятеро из них погибли и 13 госпитализированы», - сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Тамбовской области.

Пожар, площадь которого составила всего 1 квадратный метр, был очень быстро потушен. От его локализации до полной ликвидации прошло всего три минуты. Точную причину взрыва в данный момент устанавливают правоохранители.