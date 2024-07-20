В Нижнем Новгороде загорелась промышленное предприятие

В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС тушат пожар на мебельном производстве, сообщили в пресс-службе ведомства.

Загорелось здание двигательного завода РУМО на улице Адмирала Нахимова. Предварительно, горят станки и древесина в столярной мастерской, где изготавливали мебель.

Очевидцы сообщают, что дым виден издалека.

В настоящий момент площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о сильном пожаре в киевском супермаркете «Сильпо».