Пять килограммов наркотиков нашли полицейские в лесу Домодедово

Сотрудники полиции изъяли пять килограммов наркотиков в Домодедово. Как сообщили в ГУ МВД России по Московской области, запрещенные вещества были запрятаны в лесном массиве.

Правоохранители задержали двоих местных жителей в возрасте 30 и 32 лет. В их автомобиле был найден мобильный телефон с координатами закладки. По этим координатам в лесу нашли пять свертков с порошком. Общая масса наркотиков составила пять килограммов.

Помимо этого, в гараже, владельцем которого является один из задержанный, были обнаружены весы и фасовочная упаковка.

На злоумышленников завели уголовное дело. Сейчас они находятся под стражей.