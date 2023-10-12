Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете

Пять российских авиалайнеров подали сигналы тревоги во время полетов над территорией России.

Как сообщили в авиаслужбах, тревожные сигналы поступили с рейсов Череповец – Москва, Самара – Санкт-Петербург, Петрозаводск – Москва, Сабетта – Москва и Петрозаводск – Москва.

Лайнеры выставили код ответчика «Общая тревога». Это может объясняться сбоем в приложении Flightradar24.

Все самолеты продолжают рейсы в штатном порядке и направляются в аэропорты прибытия.