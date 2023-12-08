Пять сильных взрывов прогремело рано утром в Харькове

Они раздавались через несколько минут друг после друга.

Об этом сообщило телевидение «Общественное», которое публиковало данные в нескольких последовательных записях в своем микроблоге. Сначала, в районе 4 часов утра, было сделано сообщение о двух взрывах, которые услышали горожане. Через несколько минут появились данные еще о трех громких взрывах. В городе и прилегающей к нему области была объявлена воздушная тревога.

Ранее такая же тревога объявлялась в Днепропетровской области, а также контролируемой Киевом части Запорожской области. Украинские СМИ не приводят данные о поражении каких-либо объектов.