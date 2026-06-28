Эксперты по электробезопасности компании AGNI рассказали « Газете.Ru », что разовая искра при подключении мощных электроприборов (например, холодильника или стиральной машины) — это нормальное явление, вызванное кратковременным броском тока. Однако регулярное искрение с яркими вспышками уже указывает на неисправность.

Специалисты назвали три основные причины проблемы. Первая — износ розетки: внутренние пластины ослабевают, хуже зажимают вилку, контакт ухудшается, розетка нагревается, а металл выгорает. Признаки: вилка вставляется слишком легко, корпус нагревается, появляются потемнения. Вторая — ослабление контакта провода: от нагрева винты внутри раскручиваются, провод отходит, возникает запах гари и мигание света. Третья — перегрузка: обычная розетка рассчитана максимум на 3,5 кВт, и если через тройник включить несколько мощных приборов, контакты перегреваются и разрушаются.

Основатель AGNI Дмитрий Покоевец отметил, что проблема обычно развивается постепенно, и жильцы могут заметить ее заранее по нагреву розетки, ослаблению фиксации вилки, потемнению контактов или запаху гари. При первых признаках он рекомендовал прекратить использование розетки, отключить автомат в щитке и вызвать электрика. Следы обгорания, оплавленный пластик и потемневшие контакты — сигнал к замене розетки. Если после замены признаки сохраняются, причина в проводке, и требуется профессиональная диагностика.

Для снижения рисков Покоевец посоветовал не перегружать розетки и удлинители, регулярно проверять проводку и использовать сетевые фильтры.

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