Пять солдат срочной службы из Челябинской области погибли под Белгородом

Пятеро срочников после призыва служили в городе Чебаркуль Челябинской области. Затем их перевели в Белгородскую область, и бойцы погибли во время взрыва. Об этом сообщил портал 74.ru.

По появившимся сведениям, 11 января рядом с поселком Нехотеевка Шебекинского района Белгородской области погибли несколько военнослужащих срочной службы. Пятеро из них несли службу в воинской части, местом квартирования которой является Чебаркуль Челябинской области. Все они были призваны в армию в 2024 году, и после нескольких месяцев службы их подразделение перевели в Белгородскую область.

По утверждению отца одного из погибших солдат, девять бойцов организовали себе убежище в виде блиндажа. Они выкопали его самостоятельно. Впоследствии бойцы погибли по итогам взрыва управляемого снаряда.

«Сами построили там себе блиндаж, заселились туда 30 декабря. 10 января мы с Артемом созванивались последний раз, а утром 11-го случился прилет, блиндаж засыпало, все они погибли», — указал мужчина.

После гибели бойцов их тела шли на родину на протяжении трех недель. В начале февраля состоялись похороны погибших.

Ранее главный военный священник РПЦ протоиерей Дмитрий Василенков сообщил, что в Белгородской области на свои позиции и в свои подразделения вернулись порядка 700 военнослужащих. Они сделали это после разговора со священниками. После этого бойцы согласились выполнять свои воинские обязанности.