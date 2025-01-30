Российские священники убедили срочников вернуться на позиции в Курской области

Главный военный священник Русской православной церкви протоиерей Дмитрий Василенков сообщил, что 700 призывников, покинувших позиции в Курской области, вернулись после встреч с представителями духовенства. Он поделился этой информацией на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в Госдуме, трансляцию которых осуществляла «Дума ТВ».

Священнослужитель отметил, что священники проводили работу с теми, кто отказывался выполнять свои обязанности. В результате все они, единогласно, решили вернуться к своим воинским обязанностям.

Василенков акцентировал внимание на необходимости военного духовенства на фронте. Он считает, что российские солдаты «ощущают божественную силу в своих сердцах».

Ранее Владимир Легойда, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви с обществом и средствами массовой информации, прокомментировал слова протоиерея Андрея Ткачева, который связал удары ракетами HIMARS по России с божьим наказанием за «разврат» и аборты.