Пять целей за минуту: системы ПВО отразили массированную атаку на Севастополь

По имеющимся сведениям, в Севастополе силы противовоздушной обороны ликвидировали пять летательных аппаратов противника.

Инцидент произошел в районе Северной стороны и мыса Фиолент.

Глава города Михаил Развожаев проинформировал граждан о текущей ситуации.

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО», — сообщил он в своем телеграм-канале.

В ночь на 6 марта в результате атаки киевского режима на Севастополь осколками беспилотников были повреждены объекты энергетической и газовой инфраструктуры.

Ранее сообщалось о том, что над пятью регионами России сбили более 30 украинских дронов.