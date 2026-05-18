Пять ударов ножом на глазах у матери: на Сахалине подросток напал на отчима

В Тымовском районе Сахалинской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, фигурантом которого стал несовершеннолетний. Как сообщили « Ленте.ру » в региональном управлении Следственного комитета России, преступление было совершено 10 мая в квартире жилого дома на улице Харитонова.

По версии следствия, между пасынком и отчимом вспыхнул конфликт, в ходе которого подросток нанес мужчине не менее пяти ударов ножом в грудь, спину и по рукам. Нападение происходило в присутствии матери, которая предотвратила трагедию: она схватила сына, оказала помощь раненому мужу, после чего вызвала медиков и полицию. Пострадавшего удалось спасти.

По ходатайству следователя суд заключил подростка под стражу.