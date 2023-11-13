Пять военных из США погибли во время крушения вертолета в Средиземном море

Из-за обострения международной ситуации в секторе Газа Пентагон перебросил поближе к этому месту сразу две своих авианесущих ударных группы. Количество полетов, которые совершает авиация США, резко выросло. Это не замедлило привести к ЧП. Американский министр обороны Ллойд Дж. Остин сообщил, что пятеро военнослужащих погибли из-за крушения вертолета, который совершал дозаправку в воздухе.

Об этом сообщили РИА Новости. По утверждению Остина, авиакатастрофа произошла по техническим причинам. Это случилось еще 10 ноября, но до сих пор военное ведомство хранило молчание по этому поводу. И вот теперь хоть что-то стало известно о данном инциденте.