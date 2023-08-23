Пятеро детей отравились грибами в летнем лагере в Ленинградской области

Подростки сорвали грибы во время прогулки по лесу и съели их сырыми. По утверждению детей, они решили попробовать грибы, которые были незнакомы ни одному из них.

Все пострадавшие находятся в возрасте от 14 до 17 лет. Они отдыхали в детском лагере, который расположен в селе Сомино Бокситогорского района. На данный момент известно, что четверо детей попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Все эти подростки – уроженцы Ленобласти. Еще дна девушка, приехавшая в лагерь на отдых с Урала, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщило издание 78.ru.

Есть сведения, что четверых пострадавших из реанимации местной больницы переводят в медицинское учреждение Санкт-Петербурга.