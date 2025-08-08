Пятеро в больнице: стало известно число получивших травмы при обрыве канатной дороги в Нальчике

После того как в Нальчике произошел обрыв канатной дороги, было госпитализировано пять пострадавших. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное Алексеем Кузнецовым — помощником министра здравоохранения России. Он заявил, что среди пострадавших числится шесть человек.

«Пострадали шесть человек, пять из них уже госпитализированы, проходят обследования. У всех — состояние средней и легкой степени тяжести», — указал представитель Минздрава.

Кузнецов добавил, что на месте происшествия продолжают дежурить бригады скорой помощи.

Ранее уже сообщалось, что в Нальчике оборвался трос канатно-кресельной дороги. В результате в воду упало не менее 10 человек. Обстоятельства аварии пока выясняются, но очевидцы сообщают о резком обрыве троса, из-за чего несколько кресел с людьми рухнули вниз.