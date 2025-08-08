В Нальчике оборвалась канатная дорога, есть пострадавшие
Фото: [Горнолыжный курорт «Сорочаны» в летний период/Медиасток.рф]
В Нальчике произошел обрыв канатно-кресельной дороги — десять человек упали в воду, есть пострадавшие. На место уже прибыли спасатели. Об этом сообщает РБК.
Курортная зона Нальчика стала местом ЧП — вечером 8 августа оборвалась канатно-кресельная дорога. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали не менее 10 человек, они упали в воду.
На место происшествия оперативно выехали спасатели МЧС, медики и другие экстренные службы. Обстоятельства аварии пока выясняются, но очевидцы сообщают о резком обрыве троса, из-за чего несколько кресел с людьми рухнули вниз.
Канатная дорога в Нальчике — популярный туристический объект, особенно в курортный сезон. Власти уже начали проверку, чтобы выяснить причины трагедии. Возможными версиями называют техническую неисправность или перегруз конструкции.
