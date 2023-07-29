Пятерых мигрантов вытеснили польские военные в Белоруссию

Польские военные с применением силы вытеснили через границу пятерых мигрантов. Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

Отмечается, что при депортации польскими силовиками был применен слезоточивый газ.

Добавляется, что беженцы были вынуждены уйти с территории Польши через калитку для животных.

В ведомстве подчеркнули, что действия поляков против человечности позволяют им утверждать, что мигранты совершили агрессивные действия путем бросания палок и камней через заграждение.