Жителя Севастополя отправили в колонию за призывы к убийству руководства РФ и правоохранителей

Проживавший в Севастополе мужчина получил три года лишения свободы за то, что призывал в Сети убивать руководство России, а также правоохранителей. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Федеральной службы безопасности. 49-летний мужчина регулярно размещал комментарии в различных чатах в мессенджере Telegram. Он предлагал взорвать Крымский мост, а также призывал убивать российских правоохранителей и руководство РФ. Оценку его действиям дал суд.

«Южный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима», — указали журналистам.

Злоумышленника признали виновным в призывах к террористическим и экстремистским действиям.

