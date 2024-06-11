Пятиклассник ударил ножом подростка во время турпохода в Подмосковье — СМИ

SHOT: пятиклассник ударил ножом подростка во время турпохода в Подмосковье

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Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

В Подмосковье одиннадцатилетний школьник ударил ножом тринадцатилетнего подростка во время туристического похода, пишет SHOT.

По информации издания, все произошло накануне. Конфликт между несовершеннолетними возник из-за того, что один из них дразнил другого за длинные волосы. Пятиклассник обиделся на это и напал на оппонента.

Подросток был ранен в живот. Его экстренно госпитализировали, потребовалась переливание крови. Врачи спасли ребенка, но пока он еще слаб.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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