По информации издания, все произошло накануне. Конфликт между несовершеннолетними возник из-за того, что один из них дразнил другого за длинные волосы. Пятиклассник обиделся на это и напал на оппонента.

Подросток был ранен в живот. Его экстренно госпитализировали, потребовалась переливание крови. Врачи спасли ребенка, но пока он еще слаб.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.