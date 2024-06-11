Пятиклассник ударил ножом подростка во время турпохода в Подмосковье — СМИ
SHOT: пятиклассник ударил ножом подростка во время турпохода в Подмосковье
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Подмосковье одиннадцатилетний школьник ударил ножом тринадцатилетнего подростка во время туристического похода, пишет SHOT.
По информации издания, все произошло накануне. Конфликт между несовершеннолетними возник из-за того, что один из них дразнил другого за длинные волосы. Пятиклассник обиделся на это и напал на оппонента.
Подросток был ранен в живот. Его экстренно госпитализировали, потребовалась переливание крови. Врачи спасли ребенка, но пока он еще слаб.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.