Пятилетний мальчик чуть не лишился жизни из-за подъездной двери в Москве

На западе столицы пятилетнего ребенка придавила железная дверь в подъезде одного из домов на улице Довженко. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что в доме шли работы по установке двери. В результате ненадежно закрепленная дверь упала на мальчика.

Добавляется, что на помощь ребенку немедленно прибежали взрослые, которые были рядом.

Уточняется, что врачи скорой установили у мальчика сочетанную и закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга, закрытые перелом правой голени и травму живота.

Подчеркивается, что по этому инциденту возбуждено уголовное дело.