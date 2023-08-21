Пятилетний мальчик чуть не лишился жизни из-за подъездной двери в Москве

Безопасность

Фото: [©Владимир Песня/РИА Новости]

На западе столицы пятилетнего ребенка придавила железная дверь в подъезде одного из домов на улице Довженко. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что в доме шли работы по установке двери. В результате ненадежно закрепленная дверь упала на мальчика.

Добавляется, что на помощь ребенку немедленно прибежали взрослые, которые были рядом.

Уточняется, что врачи скорой установили у мальчика сочетанную и закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга, закрытые перелом правой голени и травму живота.

Подчеркивается, что по этому инциденту возбуждено уголовное дело.

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