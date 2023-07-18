«Забыли надеть жилет»: пятилетний ребенок из Подмосковья утонул в аквапарке под Смоленском

Пятилетний мальчик утонул в аквапарке в Смоленской области. Он прыгал на батуте и вылетел за его пределы. Об этом сообщил SHOT .

По информации издания, трагедия произошла из-за того, что на ребенка забыли надеть спасательный жилет. Очевидцы рассказали, что мальчик успел наглотаться воды. До приезда медиков его пытались откачать посетители аквапарка и родственники, однако прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть.

В аквапарке ребенок был с отцом и двумя братьями, уточнили журналисты. По их данным, семья приехала в регион из Московской области.

Ранее сообщалось, что шестилетний ребенок погиб при пожаре в садовом доме в Ступино.