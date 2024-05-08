Пятиметровую непотопляемую лодку для бойцов спецоперации создали в Ростове-на-Дону
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В Ростове-на-Дону специалисты создали непотопляемую пятиметровую лодку для выполнения задач спецоперации и первые десять штук отправили на фронт. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что уникальная лодка изначально была разработана для труднодоступных зон Баренцева моря. Корпус ее судна изготовлен из полиэтилена повышенной прочности, ремонт которого легко можно провести в полевых условиях, а форма позволяет издавать меньше шума. Также она помогает десантникам быстро высаживаться на скалистый берег даже в ливень или при сильном ветре.
Уточняется, что лодка имеет хороший ход и ею легко управлять, поскольку она довольно устойчиво ведет себя при движении по волнам. При испытаниях было зафиксировано, что после обстрела из пулемета и забрасывания гранатами лодка получила только косметический урон, однако осталась на плаву. В целом в зону спецоперации планируется передать 40 подобных лодок.