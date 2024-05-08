Пятиметровую непотопляемую лодку для бойцов спецоперации создали в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону специалисты создали непотопляемую пятиметровую лодку для выполнения задач спецоперации и первые десять штук отправили на фронт. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что уникальная лодка изначально была разработана для труднодоступных зон Баренцева моря. Корпус ее судна изготовлен из полиэтилена повышенной прочности, ремонт которого легко можно провести в полевых условиях, а форма позволяет издавать меньше шума. Также она помогает десантникам быстро высаживаться на скалистый берег даже в ливень или при сильном ветре.

Уточняется, что лодка имеет хороший ход и ею легко управлять, поскольку она довольно устойчиво ведет себя при движении по волнам. При испытаниях было зафиксировано, что после обстрела из пулемета и забрасывания гранатами лодка получила только косметический урон, однако осталась на плаву. В целом в зону спецоперации планируется передать 40 подобных лодок.