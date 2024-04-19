Пятнадцать кроликов и пять котят спасли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Тридцать животных спасли работники ГКУ МО «Мособлпожспас» при пожаре в Талдоме, сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП случилось накануне. Загорелась стена частного дома. На место оперативно прибыли работники 272-й пожарно-спасательной части.

Жильцы дома самостоятельно покинули загоревшуюся постройку, но внутри остались пятнадцать кроликов, десять декоративных крыс и пять котят.

Огнеборцы спасли животных из задымленных комнат, медицинская помощь кроликам, котятам и крысам не понадобилась.

После этого работники «Мособлпожспаса» оперативно потушили пожар. Площадь возгорания составила два квадратных метра.