Пятнадцать лесных пожаров произошло в Подмосковье в выходные

Пятнадцать лесных пожаров потушили в Московской области за минувшие выходные.

Общая площадь возгорания составила почти четыре гектара. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба областного Комлесхоза.

Пять пожаров было ликвидировано в Виноградовском лесничестве, два — в Ногинском, по одному — в Шатурском и Орехово-Зуевском.

Еще шесть пожаров произошло в Егорьевском лесничестве. Они случились ночью. Благодаря оперативным действиям лесопожарных служб и лесничих, огнем было пройдено менее половины гектара.

Всего к ликвидации пожаров в лесах Московской области в прошедшие выходные привлекали свыше 120 человек и более шестидесяти единиц техники.

В Комитете лесного хозяйства Подмосковья уточнили, что с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда региона произошло 117 пожаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что при возникновении лесных пожаров каждая минута имеет определяющее значение.