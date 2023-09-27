Пятнадцатилетний подросток под Красноярском получил смертельные ожоги

ЧП произошло в селе Туруханск на улице Фестиваля. В местную полицию поступил звонок, что на улице обнаружен горящий мальчик. Прохожим удалось потушить его, после чего они позвонили в скорую и полицию.

«Он находился в сознании и был экстренно госпитализирован. Предварительный диагноз: ожоги 2-3-й степени 90% тела. Подросток не выжил», - заявили по этому поводу в региональном главке МВД.

Эти слова привели РИА Новости. Отмечается, что горящий подросток выбежал из заброшенного здания. Полицейские нашли там куртку ребенка и канистру с бензином. Сейчас они выясняют все обстоятельства дела.