Пятьсот канистр с алкоголем изъяли полицейские из подпольного цеха в Подмосковье

В Московской области обнаружили подпольный цех по производству алкоголя. Об этом сообщает «МВД Медиа» .

По словам официального представителя министерства внутренних дел России Ирины Волк, злоумышленники организовали незаконное производство в одном из гаражных боксов. Правоохранители изъяли пятьсот пятилитровых канистр со спиртосодержащей жидкостью, а также более тысячи бутылок готовой продукции, стеклянную тару и рулоны с этикетками.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обвинения предъявили шести фигурантам. Также известно, что предполагаемый лидер преступной группы ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе Подмосковья пресекли работу нелегального рыбного цеха.