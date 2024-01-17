Пятьсот канистр с алкоголем изъяли полицейские из подпольного цеха в Подмосковье
Фото: [«МВД Медиа»]
В Московской области обнаружили подпольный цех по производству алкоголя. Об этом сообщает «МВД Медиа».
По словам официального представителя министерства внутренних дел России Ирины Волк, злоумышленники организовали незаконное производство в одном из гаражных боксов. Правоохранители изъяли пятьсот пятилитровых канистр со спиртосодержащей жидкостью, а также более тысячи бутылок готовой продукции, стеклянную тару и рулоны с этикетками.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обвинения предъявили шести фигурантам. Также известно, что предполагаемый лидер преступной группы ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Ранее сообщалось, что в Ленинском округе Подмосковья пресекли работу нелегального рыбного цеха.