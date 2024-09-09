Пятый класс пожарной опасности ожидается в подмосковном лесничестве в ближайшие дни
Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области]
В ближайшие дни на большей части Подмосковья прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, при этом в Луховицком лесничестве он поднимется до пятого. Такой обстановка будет до среды.
Как сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области, накануне на территории региона зафиксировали два лесных пожара.
Первый произошел в Ступинском лесничестве. Площадь возгорания составила 0,03 гектара, второй случился в Яковлевском лесничестве.
Оба пожара ликвидировали в день выявления. К тушению привлекали свыше двадцати человек и одиннадцать единиц техники.
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