Пятый класс пожарной опасности ожидается в подмосковном лесничестве в ближайшие дни

В ближайшие дни на большей части Подмосковья прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, при этом в Луховицком лесничестве он поднимется до пятого. Такой обстановка будет до среды.

Как сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области, накануне на территории региона зафиксировали два лесных пожара.

Первый произошел в Ступинском лесничестве. Площадь возгорания составила 0,03 гектара, второй случился в Яковлевском лесничестве.

Оба пожара ликвидировали в день выявления. К тушению привлекали свыше двадцати человек и одиннадцать единиц техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе готовятся к зиме.