Пятый класс пожарной опасности прогнозируется в некоторых лесничествах Подмосковья в ближайшие дни

В ближайшие дни на большей части Подмосковья прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, при этом в некоторых лесничествах он поднимется до пятого, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Так, сегодня пятый класс пожарной опасности будет в Луховицком лесничестве, а завтра и послезавтра в Луховицком и Егорьевском лесничествах.

Накануне на территории Подмосковья произошел один природный пожар. Возгорание случилось в километре от села Алабушево под Солнечногорском. К тушению привлекали тринадцать человек и шесть единиц техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области догазифицируют тысячу СНТ.