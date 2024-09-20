Пятый класс пожарной опасности сохранится в подмосковных лесах до конца недели

Лесопожарная обстановка в Подмосковье остается сложной, до конца недели на большей части территории региона сохранится пятый класс пожарной опасности.

Как сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области, в некоторых лесничествах в ближайшие дни прогнозируется четвертый класс пожарной опасности: сегодня — в Клинском и Волоколамском, завтра и послезавтра — в Волоколамском.

Накануне в Подмосковье произошло три лесных пожара: в двух километрах от села Душоново, в километре от деревни Соколово и в двух километрах от поселка Родники. Все возгорания потушили в день выявления.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев провел оперативное совещание с правоохранительным блоком.