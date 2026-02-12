Пламя за час, уголовное дело за день: подробности трагедии в жилом доме во Фрунзенском районе Петербурга

Утренний пожар в жилом доме на Бухарестской улице Петербурга обернулся трагедией и теперь расследуется Следственным комитетом. Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире поступило в 07:10, огонь охватил 50 квадратных метров.

Пламя тушили почти полтора часа — ликвидировать его удалось только к 08:37. В результате один человек погиб, еще семеро госпитализированы. Из здания эвакуировали 20 жильцов.

Главное следственное управление СК России по Петербургу возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). На опубликованных ведомством кадрах — полностью выгоревшая квартира: стены в копоти, пол черный, следы огня по всей площади.

По данным МЧС, среди пострадавших пятеро доставлены в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Состояние троих, находящихся в токсикологической реанимации, врачи оценивают как тяжелое. Еще двое проходят обследование.

Прокуратура Фрунзенского района взяла на контроль ход расследования. Причины возгорания устанавливаются.