План Писториуса развернуть бригаду бундесвера в Литве назвали несостоятельным

Глава министерства обороны ФРГ захотел разместить дополнительные войска в Прибалтике для сдерживания России. Эту идею раскритиковали и журналисты, и военные.

У издания Die Welt вышла статья, в которой указали на утопичность данной идеи. Один из экспертов считает, что неосуществимость этой инициативы должна быть понятна даже подростку. Дело в том, что для перевода в Литву должно быть сформировано новое соединение, которое будет создано с нуля.

«Всякий, кто изучил в школе азы арифметики, знает, что формирование боевой бригады автоматически подразумевает дополнительные требования, выполнить которые мы просто не в состоянии», - заявил полковник Андре Вюстнер.

В то же время на складах немецкой армии нет ни стрелкового вооружения, ни техники, ни боеприпасов для новой части. Военнослужащим придется вооружаться метлами, а действия на технике отрабатывать на электронных симуляторах.