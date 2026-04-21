«Платформа в дыму»: очевидцы сняли на видео ЧП в московском метро, из-за которого встала вся красная ветка

Утром 21 апреля в социальных сетях и Telegram-каналах появились кадры, на которых станция «Красные ворота» Сокольнической линии московского метро полностью окутана густым дымом. Видеозаписи, сделанные пассажирами, мгновенно разлетелись по сети, зафиксировав момент экстренной эвакуации и панику среди людей. Как сообщают очевидцы, из-за сильного задымления работу станции пришлось экстренно остановить.

«Нас выгнали, там дым», — коротко и эмоционально описывали происходящее пассажиры на видео.

На других кадрах видно, как люди в спешке покидают платформу, а станция полностью затянута белой пеленой. По словам свидетелей, «станцию метро Красные ворота перекрыли на вход из-за задымления, шел дым». Вскоре к месту происшествия прибыли пожарные расчеты и автомобили МЧС.

Инцидент спровоцировал масштабный сбой в движении поездов. На центральном участке Сокольнической линии сначала были временно увеличены интервалы для проверки состава, а затем движение полностью остановили на отрезке между станциями «Парк Культуры» и «Бульвар Рокоссовского». Пассажиров, находившихся на станции «Кропоткинская», также попросили покинуть метрополитен. Эвакуация людей из поездов, остановившихся в тоннеле, проходила прямо на путях.

Кроме того, был перекрыт переход со станции «Театральная» на «Охотный ряд». Один из пассажиров рассказал: «Перекрыт переход с Театральной, никого не пускают, причину не говорят». По его словам, на месте дежурила сотрудница станции, не давая никаких разъяснений. В настоящий момент специалисты устанавливают причину задымления и проводят проверку инфраструктуры.