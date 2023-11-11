Пленные украинские солдаты пожаловались на ошибки своих командиров

При переправе через Днепр бойцам ВСУ дали неверные координаты, из-за этого десантников ожидал разгром сразу после форсирования реки.

Министерство обороны РФ распространило в сети видео, на котором военнопленные рассказывают об обстоятельствах своего пленения. В этом виноваты офицеры ВСУ, которые дали неправильные координаты конечной точки назначения. В итоге, когда экипажи лодок выходили на берег, там их уже ожидала засада.

«В плен попали, потому что нам дали не те точки, на которые нужно было выйти», - сообщил один из украинских солдат.

При этом сами представители командования на другой берег не переправлялись, оставаясь в тылу. Десантные высадочные средства отправлялись назад немедленно после выгрузки бойцов, поэтому те не могли вернуться назад даже при обнаружении ошибки.