Пленные украинцы рассказали про человечное отношение к ним со стороны российских солдат

Бойцы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ попали в плен в боях за Вербовое. Они были захвачены в плен в результате боевых действий, сдались при безвыходной ситуации. Об их впечатлениях по поводу пребывания в плену рассказало ТАСС.

«Ребята, которые нас взяли в плен очень хорошо к нам относились», - заявил офицер и командир взвода из этой бригады.

Другой украинский военный, младший сержант, был даже удивлен, насколько человечно с ними обходились. Он ожидал заметно более худших отношений с пленными.