Пленные военнослужащие ВСУ рассказали о низком качестве оборонительных позиций под Харьковом. Интервью со сдавшимися в плен украинскими военными показало Минобороны РФ.

Отмечается, что украинцы добровольно сдались в плен. Они попали в ВСУ по принудительной мобилизации, не имеют должной боевой подготовки и желания умирать за киевский режим.

Один из пленных рассказал, что им самим пришлось копать примитивные окопы, причем лопаты они приобретали за собственные деньги. Он считает, что украинское руководство кладет в свой карман деньги, выделенные на оборону.

Российские войска активно развивают наступление на севере Харьковской области. В настоящее время они контролируют примерно половину города Волчанск. Украинские войска были вынуждены перебросить на это направление элитные подразделения из-под Часова Яра, что ослабило их позиции в ДНР.