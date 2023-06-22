Пленные ВСУ рассказали о психологической подготовке за рубежом

В Минобороны рассказали о допросах солдат ВСУ, взятых в плен на Краснолиманском направлении, которые подвергались психологической обработке при обучении на Западе.

Украинцы обучались в Германии и Словении. По их словам, специальная военная подготовка была не на высоте, зато солдат накачивали психологически.

Им внушали ненависть ко всем русским и убеждали в слабости российской армии.

Солдаты сдались в плен уже после первых боев, не желая быть пушечным мясом. Они отметили достойное обращение российских военнослужащих с пленными.