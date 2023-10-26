Пленный боец ВСУ рассказал о лжи в украинских СМИ

Украинские СМИ бесстыдно лгут об истинном положении дел на фронте, рассказал ТАСС попавший в плен боец ВСУ Александр Тарасюк.

По его словам, в украинских новостях рассказывают о том, как ВСУ совершают «большие прыжки» на фронте и штурмуют города в Запорожской области. Реальность оказалась куда прозаичнее. В первом же боестолкновении подразделение Тарасюка потерпело поражение, и он сдался в плен.

Это произошло во время штурма украинских позиций на южнодонецком направлении.

Тарасюк сообщил, что на этом участке фронта украинская армия несет большие потери.