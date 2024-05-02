Пленный украинец: командование ВСУ поступает с солдатами, как со скотиной

Украинских военнослужащих готовят к ведению боевых действий считанные дни, после чего отправляют на передовую. Такое мнение озвучил боец ВСУ, попавший в плен.

По его мнению, у украинского командования не хватает людей, которых можно было бы отправлять в окопы, поэтому оно направляет на передовую всех, до кого дотягивается.

«С солдатом поступает как с какой-то скотиной, не хорошо. Неподготовленных отправляют», - указал он.

Из-за подобных действий многие военные отказываются идти к линии фронта. Они готовы выполнять поставленные им задачи в тылу, в то же время не соглашаясь отправляться на передовую.

Ранее сообщалось, что батальон украинской армии попал в окружение, после чего солдаты решили массово сдаться в плен. Этот эпизод произошел неподалеку от Бердычей. В российский плен отправились военнослужащие из 115-й бригады ВСУ.