Под Бердычами окруженный батальон ВСУ решил сдаться в плен

Окруженный батальон ВСУ 115-й бригады на стыке между Семеновкой и Бердычами принял решение сдаться в плен, сообщает телеграм-канал «Condottiero».

Командир подразделения по сотовому переговорил с российскими военными. Сообщается, что переговоры прошли успешно.

ВС РФ продолжают развивать наступление западнее Авдеевки. Прорывы украинской обороны происходят сразу на нескольких участках, из-за чего образуются полукотлы. Солдатам ВСУ остается лишь бежать на запад, пока кольцо окружения не замкнулось.

Издание Forbes сообщало, что бегство из Очеретина, за окраины которого ВСУ еще пытаются цепляться, грозит крахом обороны по всей линии фронта.