Пленный украинец рассказал, как бойцов ВСУ кидают на острова без подготовки и поддержки

В подразделениях есть явный некомплект личного состава, а артиллерийское усиление атакующих чисто номинальное. Так утверждает украинский солдат, попавший в плен после боя на одном из херсонских островов.

Военнослужащий был призван в прошлом году, и за все время службы ни разу не проходил какого-либо обучения по части форсирования водных преград. Занятий по тактике штурмов у них также не было. Начиная с прошлого года, его самого и его сослуживцев перевели на правый берег Днепра. Уже позже поступил приказ выдвинуться на острова, несмотря на всю необученность военных подобным действиям.

«Артиллерийской поддержки не было, а если и была, то самая минимальная и, по сути, не имела никакого значения», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. По утверждению пленного, он и его товарищи понимали, что идут на убой. Он призвал всех украинцев избегать зоны боевых действий даже в случае призыва в армию. Военным надо любыми способами переводиться в тыл, чтобы не угодить на передовую.