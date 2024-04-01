Пленный украинец рассказал о бегстве ВСУ из Авдеевки

Военнослужащие украинской армии отступали из Авдеевки крайне беспорядочно и спешно. Действия ВС РФ сильно осложняли им отход. Об этом сообщил боец ВСУ, который попал в плен по итогам данного отступления. Его рассказ привел ТАСС .

Украинец заявил, что приказ об отступлении поступил очень внезапно. Бойцам дали команду брать оружие и немедленно покидать свои позиции. Во время отхода российские войска оказали им ожесточенное противодействие.

«Мы начали отход. Тут начали дроны сбрасывать гранаты, дроны-камикадзе в ноги падали. Много "трехсотых" было, многие не дошли», - указал он.

Сам украинский военный попал в плен по причине того, что него были обморожены ноги. Он стал отставать от своих, а затем его еще и оглушило близким взрывом.

Ранее сообщалось о результате удара по позициям ВСУ, который российские вертолетчики нанесли в Запорожской области неподалеку от Работино. По утверждению минобороны, враг потерял три боевых бронированных машины и более 35 своих солдат.