Российские вертолетчики уничтожили 35 украинских солдат и три бронемашины в районе Работино

Вертолеты Ка-52 и Ми-28 продолжали воздействовать на противника в Запорожской области. Они нанесли заметный урон неприятелю во время налетов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Командир экипажа одного из ударных вертолетов заявил о групповом вылете на поддержку сухопутных сил. Это произошло на территории Запорожской области, немного севернее Работино.

«Выполнили авиационный удар по живой силе противника. По докладам передового авиационного наводчика, все ракеты попали точно в цель», - указал он.

После успешной атаки все машины без потерь вернулись на свои аэродромы. Противник потерял три единицы бронированной техники и как минимум 35 своих бойцов.

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