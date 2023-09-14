Пленный украинец рассказал о крайне высоких потерях его подразделения на минном поле

Безопасность
© Виктор Антонюк/РИА Новости

Фото: [© Виктор Антонюк/РИА Новости]

Он участвовал в штурме поселка Опытное, который расположен в Донецкой народной республике. Часть, с которой он наступал, потеряла на минах порядка половины своих бойцов.

Украинский военный прибыл в район Опытного в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Он и его сослуживцы приехали туда вечером, а уже утром их бросили на штурм населенного пункта.

«Нас выдвинулось три группы по 20 человек. Погнали по минному полю, где мы начали подрываться», - сообщил украинский военный.

Рассказ военнопленного привело ТАСС. Только в его группе на минах погибло около десятка человек. Остальные попали под огонь российской артиллерии, после чего группа была практически добита. Сам рассказчик был контужен, после боя его подобрали российские военнослужащие.

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