Пленный украинец рассказал о крайне высоких потерях его подразделения на минном поле

Он участвовал в штурме поселка Опытное, который расположен в Донецкой народной республике. Часть, с которой он наступал, потеряла на минах порядка половины своих бойцов.

Украинский военный прибыл в район Опытного в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Он и его сослуживцы приехали туда вечером, а уже утром их бросили на штурм населенного пункта.

«Нас выдвинулось три группы по 20 человек. Погнали по минному полю, где мы начали подрываться», - сообщил украинский военный.

Рассказ военнопленного привело ТАСС. Только в его группе на минах погибло около десятка человек. Остальные попали под огонь российской артиллерии, после чего группа была практически добита. Сам рассказчик был контужен, после боя его подобрали российские военнослужащие.