Пленный украинец рассказал о надежде солдат ВСУ на спасение со стороны российской армии

Украинские бойцы, которые занимали позиции в Авдеевке, как спасения ждали прихода российских штурмовиков. Эти надежды они питали из-за крайне тяжелых условий, в которые попали. Рассказ военнопленного из 71-й отдельной егерской бригады привел ТАСС .

По утверждению украинского военного, он сам и его сослуживцы в Авдеевке практически мечтали, что придут российские военные, которым можно будет сдаться в плен. Такие настроения царили из-за того, что у них не было ни боеприпасов, ни провизии, ни воды.

«Мы 30 часов ползали на позициях и отойти просились, и помощи просили, наступило отчаяние», - заявил пленный.

Патроны у украинских бойцов кончились всего через 4 часа боя. Остальное время они занимались ожиданием плена. Когда пришли российские штурмовики, никто им не сопротивлялся. По словам рассказчика, за 9 дней боев его рота потеряла половину своего личного состава.

Ранее российские бойцы рассказали о курьезе, который произошел при захвате вражеской траншеи. К россиянам внезапно вышел украинский офицер, который прибыл на передовую для инспекции. Он сначала не разобрался в ситуации, и пытался командовать солдатами ВС РФ.