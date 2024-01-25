Украинский офицер попал в плен к российским бойцам, когда пришел на передовую с проверкой

Курьез произошел в зоне проведения специальной военной операции. Офицер ВСУ явился с проверкой в окоп, который уже находился под контролем российских бойцов, и попал в плен. История об этом была рассказана в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Как сообщил один из бойцов российской штурмовой группы, ему и его сослуживцам удалось очень тихо занять позицию, которая до этого находилась под контролем ВСУ. Уже после этого в окоп пришел украинский офицер, который решил устроить своим подчиненным внезапную проверку. Он далеко не сразу осознал ситуацию, в которую попал.

«Нас он принял за своих людей, вышедших из повиновения. Стал кричать, хвататься за оружие», - сообщил военнослужащий ВС РФ.

Украинец был взят в плен, после чего штурмовики атаковали противника в том направлении, откуда пришел украинец. Им удалось обнаружить и захватить еще один опорный пункт ВСУ.

Ранее эксперт Андрей Марочко рассказал, как украинские войска обстреляли собственные позиции из реактивных систем залпового огня. Это произошло у Часова Яра, который находится неподалеку от Артемовска. ВСУ потеряли из-за неразберихи свой опорный пункт и занимавшее его мотострелковое отделение.