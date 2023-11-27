Пленный украинец рассказал о нарастающем количестве отказников в ВСУ

По утверждению пленного, эта тенденция распространена повсеместно. Не стало исключением и то подразделение, где он служил. Он заявил, что сам подумывал оставить часть и дезертировать.

«Людей не хватает, тянут людей из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта, лишь бы кто... ни подготовки, ничего», - так украинский военный объяснил причины, по которым солдаты бегут с передовой.

Об этом сообщили РИА Новости. До этого уже попадались свидетельства военнопленных об очень высоком проценте солдат, самовольно оставляющих свои части. В некоторых подразделениях доля таких бойцов достигает 10-15%.